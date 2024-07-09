Ряду тренеров в Азербайджане присвоено почетное звание

На очередном заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана принято решение о присвоении почетного звания ряду тренеров.

На очередном заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана принято решение о присвоении почетного звания ряду тренеров.

Как передает Report , на совещании под председательством главы ведомства Фарида Гаибова был обсужден ряд вопросов и приняты соответствующие решения.

На заседании коллегии была заслушана презентация по "Платформе обучающих" и принято решение о реализации проекта. Также был обсужден и путем голосования утвержден обновленный список членов и тренеров национальных сборных на 2024 год.

Решением Коллегии Министерства Мустафаев Вафадар Мохлуд оглу (греко-римская борьба), Рустамов Тебриз Тахир оглу (вольная борьба), Агаев Илькин Гусейнага оглу (бокс), Оруджев Хайям Гусейн оглу (зорхана и пехлеванская борьба), Алиханов Валех Мамед оглу (бокс), Исаев Тахмасиб Гурбанали оглу (вольная борьба), Самедов Джавид Тофиг оглу (шахматы), Мусаев Эльдар Эльман оглу (шахматы) были удостоены почетного звания "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики".

Кроме того, Аббасову Зохрабу Алисахиб оглу, Тарвердиеву Вахиду Мурадхан оглу, Сафарову Ризвану Закир оглу, Рагимли Матину Адалят оглу, Мамедову Вюгару Джамиль оглу, Ахмедову Рамилю Тариел оглу, Абилову Фазаилу Ризван оглу, Алиевой Айбениз Гадир гызы было присвоено звание "Почетный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики".