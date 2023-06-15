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Рузанна Мамедова взяла серебро чемпионата Европы по борьбе

Рузанна Мамедова взяла серебро чемпионата Европы по борьбе Азербайджанская женщина-борец Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы U-17, который проходит в албанской столице Тиране.
Индивидуальные
15 июня 2023 г. 21:25
Рузанна Мамедова взяла серебро чемпионата Европы по борьбе

Азербайджанская женщина-борец Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы U-17, который проходит в албанской столице Тиране.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

В третий день соревнований на ковер вышли две участницы азербайджанской женской сборной.

Саадат Гулиева (43 кг), вступившая в борьбу с 1/4 финала, уступила Майе Йоханссон из Швеции по принципу последнего очка (3:3).

Рузанна Мамедова (57 кг) уверенно начала континентальное первенство, одолев испанку Розу Родригес, а затем турчанку Асли Кёлен. В полуфинале азербайджанская спортсменка оказалась сильнее Сюзанны Хорбик из Польши - 5:1. Таким образом Р.Мамедова во второй раз вышла в финал чемпионата Европы.

В решающем поединке азербайджанская борчиха уступила венгерке Софи Риттер со счетом 2:5 и взяла серебряную медаль турнира.

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Версия на азербайджанском языке Ruzanna Məmmədova Avropa ikincisi olub

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