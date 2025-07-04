Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

Азербайджанская борчиха Рузанна Мамедова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по борьбе (U-20), который проходит в городе Каорле, Италия.

Азербайджанская борчиха Рузанна Мамедова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по борьбе (U-20), который проходит в городе Каорле, Италия.

Как передает Report, представительница национальной сборной одержала победу в весовой категории до 62 кг, победив в финале немецкую спортсменку Леони Штайгерт со счётом 4:3.

Таким образом, Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы среди молодёжи второй год подряд.

Ещё одна представительница Азербайджана, Захра Керимзада (72 кг), уступила в утешительном поединке хорватке Веронике Вилк со счётом 2:8 и осталась без медали.

Женская сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с двумя золотыми медалями — днём ранее чемпионкой в весе до 59 кг стала Гюнай Гурбанова.