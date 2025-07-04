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Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин Азербайджанская борчиха Рузанна Мамедова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по борьбе (U-20), который проходит в городе Каорле, Италия.
Индивидуальные
4 июля 2025 г. 22:20
Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

Азербайджанская борчиха Рузанна Мамедова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по борьбе (U-20), который проходит в городе Каорле, Италия.

Как передает Report, представительница национальной сборной одержала победу в весовой категории до 62 кг, победив в финале немецкую спортсменку Леони Штайгерт со счётом 4:3.

Таким образом, Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы среди молодёжи второй год подряд.

Ещё одна представительница Азербайджана, Захра Керимзада (72 кг), уступила в утешительном поединке хорватке Веронике Вилк со счётом 2:8 и осталась без медали.

Женская сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с двумя золотыми медалями — днём ранее чемпионкой в весе до 59 кг стала Гюнай Гурбанова.

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Версия на азербайджанском языке Ruzanna Məmmədova Avropa çempionu olub

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