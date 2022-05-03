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Рустам Оруджев: Я показал себя на чемпионате Европы

Рустам Оруджев: Я показал себя на чемпионате Европы "Я показал себя на чемпионате Европы. Правда очень хотелось бы вернуться с соревнований с золотой медалью".
Индивидуальные
3 мая 2022 г. 04:16
Рустам Оруджев: Я показал себя на чемпионате Европы

"Я показал себя на чемпионате Европы. Правда очень хотелось вернуться с соревнований с золотой медалью".

Об этом Report сказал Рустам Оруджев (73 кг), завоевавший бронзовую медаль на чемпионате Европы в болгарской Софии.

"Как известно, после Олимпиады меня преследовали неудачи. Из-за травмы проиграл несколько турниров подряд. Но теперь я нахожусь в хорошей форме. Рад, что товарищ по команде поднял наш трехцветный флаг и прозвучал государственный гимн.

Рассказывая о планах на будущее, Оруджев заявил, что главной целью является подготовка к чемпионату мира, который состоится в Узбекистане.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Orucov: “Özümü Avropa çempionatında göstərdim”

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