Рустам Оруджев: Я показал себя на чемпионате Европы

"Я показал себя на чемпионате Европы. Правда очень хотелось бы вернуться с соревнований с золотой медалью".

"Я показал себя на чемпионате Европы. Правда очень хотелось вернуться с соревнований с золотой медалью".

Об этом Report сказал Рустам Оруджев (73 кг), завоевавший бронзовую медаль на чемпионате Европы в болгарской Софии.

"Как известно, после Олимпиады меня преследовали неудачи. Из-за травмы проиграл несколько турниров подряд. Но теперь я нахожусь в хорошей форме. Рад, что товарищ по команде поднял наш трехцветный флаг и прозвучал государственный гимн.

Рассказывая о планах на будущее, Оруджев заявил, что главной целью является подготовка к чемпионату мира, который состоится в Узбекистане.