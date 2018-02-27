Рустам Оруджев: Я обязательно должен был одолеть армянского дзюдоиста - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с чемпионом Европы, серебряным призером Чемпионата мира и Летних Олимпийских игр Рустамом Оруджевым.

- Считаете ли Вы успехом серебряную медаль, завоеванную в турнире "Большого шлема" в Дюссельдорфе?

- Я ставил целью завоевание золотой медали. Каждый спортсмен мечтает о золотой медали, однако и второе место – неплохой результат. В финале я встретился с олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира Шохеем Оно. Я встречался с ним трижды, и трижды проигрывал. А в этой схватке чуть было не одолел. Мы прекрасно знаем друг друга. Наша основная цель – чемпионат мира. Мы не придаем особого значения подобным встречам. Сейчас нам важны не столько соревнования, сколько тренировки. В преддверии поездки в Дюссельдорф команда была не в форме. Мы провели учебно-тренировочные сборы в Баку. Затем мы побывали во Франции. Нам поручили принять участие в соревнованиях, попытав свои силы. Но команда была уставшей, потому и такой результат.

- Связано ли завоевание малого числа медалей – одной серебряной и одной бронзовой с усталостью команды?

- Наша главная цель – успех на чемпионате мира. Другие соревнования не так важны.

- Вы уступили олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира Шохею Оно в опыте или с точки зрения физической формы?

- В спорте случается всякое. Это – прямое противостояние, я допустил ошибку, позволил себе рискнуть. Он воспользовался моей ошибкой и одержал верх.

- Ваша встреча в 1/4 финала "Большого шлема" с армянским дзюдоистом Фердинандом Карапетяном вызвала большой интерес. Тяжело ли далась эта схватка?

- Он – сильный спортсмен, неспроста завоевал бронзовую медаль. Я готовился к встрече с ним с двоекратной ответственностью. Мне обязательно нужна была победа. Порой говорят, в спорте поражения неизбежны, я так не думал. Я был настроен только на победу. Я мог уступить следующую встречу, но только не эту. Очень рад, что одолел его.