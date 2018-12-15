 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рустам Оруджев стал победителем турнира World Masters - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев стал победителем турнира World Masters.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен обыграл в финале канадца Артура Маржелидона. 

    *** 10:50

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в финал стартовавшего сегодня в китайском городе Гуанчжоу турнира World Master.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен в полуфинале одолел южнокорейца Чан-Грима Аному.

    В решающей встрече он встретится с канадцем Артутом Маржелидоном.

    *** 09:32

    Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал пропуск в полуфинал стартовавшего сегодня в китайском городе Гуанчжоу турнира World Master.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен вступил в борьбу с 1/8 финала и последовательно одержал победу над иранцем Мохаммедом Мохаммеди и грузином Лашей Шавдатуашвили.

    В полуфинале он встретится с Чан-Гримом Аному из Южной Кореи.

    Отметим, что в двухдневном турнире примут участие еще 4 дзюдоиста из Азербайджана. 16 декабря на татами выйдут Мухаммед Мехдиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) и Ирина Киндзерская.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi