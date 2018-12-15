Рустам Оруджев стал победителем турнира World Masters - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев стал победителем турнира World Masters.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен обыграл в финале канадца Артура Маржелидона.

*** 10:50

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в финал стартовавшего сегодня в китайском городе Гуанчжоу турнира World Master.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен в полуфинале одолел южнокорейца Чан-Грима Аному.

В решающей встрече он встретится с канадцем Артутом Маржелидоном.

*** 09:32

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал пропуск в полуфинал стартовавшего сегодня в китайском городе Гуанчжоу турнира World Master.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен вступил в борьбу с 1/8 финала и последовательно одержал победу над иранцем Мохаммедом Мохаммеди и грузином Лашей Шавдатуашвили.

В полуфинале он встретится с Чан-Гримом Аному из Южной Кореи.

Отметим, что в двухдневном турнире примут участие еще 4 дзюдоиста из Азербайджана. 16 декабря на татами выйдут Мухаммед Мехдиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) и Ирина Киндзерская.