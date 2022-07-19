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Руководство шахматной федерации посетило Шушу в связи с международным соревнованием

Руководство шахматной федерации посетило Шушу в связи с международным соревнованием Президент Федерация шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов, генеральный секретарь Илаха Гадимова и другие официальные лица посетили Шушу.
Индивидуальные
19 июля 2022 г. 16:37
Руководство шахматной федерации посетило Шушу в связи с международным соревнованием

Президент Федерация шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов, генеральный секретарь Илаха Гадимова и другие официальные лица федерации посетили Шушу.

Как сообщили Report в федерации, основной целью визита является ознакомление с текущими условиями для проведения международного шахматного турнира, который будет организован в Шуше в сентябре.

Президент ФША, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов сообщил, что работа по организации международного соревнования, посвященного 190-летию последней наследницы Карабахского ханства, выдающейся поэтессы и филантропа Хуршидбану Натаван, продолжается высокими темпами: "Продолжается работа по проведению первого международного шахматного турнира в Шуше. Помимо Министерства молодежи и спорта, в организационной работе участвует и Шушинский городской отдел государственного резерва. Мы надеемся, что шахматное соревнование в Шуше запомнится как настоящий спортивный праздник. Азербайджан всегда привлекал внимание отличной организацией мероприятий".

Соревнования между шахматистами среди мужчин и женщин будут проходить в формате рапида и блица. В Шушинском турнире, который пройдет 21-24 сентября, планируется участие известных шахматистов Азербайджана и мира. Приглашение будет разослано всем членам сборной Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat Federasiyasının rəhbərliyi beynəlxalq turnirlə bağlı Şuşaya səfər edib

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