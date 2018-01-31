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    Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе

    Прошение было получено от членов правления организации

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе на фоне скандала вокруг обвиненного в сексуальных домогательствах врача к спортсменкам.

    Как передает Report о ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении федерации.

    «Федерация гимнастики США получила прошения об отставке от всех членов правления организации, как того требовал Олимпийской комитет США», — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детской порнографии.

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