Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе на фоне скандала вокруг обвиненного в сексуальных домогательствах врача к спортсменкам.

Как передает Report о ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении федерации.

«Федерация гимнастики США получила прошения об отставке от всех членов правления организации, как того требовал Олимпийской комитет США», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детской порнографии.