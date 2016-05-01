​Руководители ФИА и Формулы-1: Карабахский конфликт не угрожает проведению гонки Формулы-1 в Баку

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Руководители ФИА и Формулы-1 уверены, что военный конфликт в Азербайджане не помешает проведению Гран-при Европы в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает Inautonews.

«Мы уверены, что Гран-при Европы находится в безопасности. Мы в ФИА следим за новостями, но гонки — вне политики. Кроме того, как мы понимаем, ситуация стала менее напряжённой», — приводит слова пресс-секретаря ФИА Inautonews.

«Я уверен, что конфликт не повлияет на гонку. У нас была схожая ситуация в Бахрейне. Мы не вовлечены в это. Формула-1 ни с кем не воюет», — заявил руководитель Ф-1 Берни Экклстоун.