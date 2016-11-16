Руководитель ведущей команды Формулы-1 ушел с должности

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель выступавшей в Формуле-1 команды "Maklaren" Рон Деннис ушел с должности.

Как сообщает Report, возглавляющий команду на протяжении 35 лет исполнительный директор Р.Деннис покинул "McLaren Group".

По мнению СМИ, данное решение было принято из-за конфликта с другими компаньонами группы.

Отметим. что Р.Деннис пришел в "Maklaren" в 1980 году. Спустя год он взял управление командой под свой контроль. За время руководства Денниса 10 пилотов команды стали чемпионами мира.