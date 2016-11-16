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    Руководитель ведущей команды Формулы-1 ушел с должности

    Предположительно, данное решение было принято из-за конфликта с другими компаньонами группы

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель выступавшей в Формуле-1 команды "Maklaren" Рон Деннис ушел с должности.

    Как сообщает Report, возглавляющий команду на протяжении 35 лет исполнительный директор Р.Деннис покинул "McLaren Group".

    По мнению СМИ, данное решение было принято из-за конфликта с другими компаньонами группы.

    Отметим. что Р.Деннис пришел в "Maklaren" в 1980 году. Спустя год он взял управление командой под свой контроль. За время руководства Денниса 10 пилотов команды стали чемпионами мира. 

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