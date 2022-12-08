Руководитель Формулы 1: Спринты на руку командам, телекомпаниям, партнерам и промоутерам

В 2023 году шесть этапов сезона Формулы 1 пройдут в формате с пятничной квалификацией и субботним спринтом.

В 2023 году шесть этапов сезона Формулы 1 пройдут в формате с пятничной квалификацией и субботним спринтом.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Формулы 1, спринты запланированы на Гран При Азербайджана, Гран При Австрии, Гран При Бельгии, Гран При Катара, Гран При США и Гран При Сан-Паулу.

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали считает, что спринты на руку командам, телекомпаниям, партнерам и промоутерам этапов: "Мы увидели исключительно положительную реакцию на уик-энды в формате спринта в первые два года, поэтому в следующем сезоне их количество будет увеличено до шести, включая первый на территории США в Остине. Благодаря такому формату теперь в каждый из трех дней гоночного уик-энда происходит борьба на трассе, что нравится болельщикам".