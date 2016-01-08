Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (İJF) Мариусом Визером, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, Р.Абдуллаев поприветствовал гостя и рассказал о внимании и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемом развитию спорта, а также о высоких успехах, достигнутых азербайджанскими спортсменами на олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Отметив, что страна имеет давние традиции в дзюдо, президент ФДА подчеркнул успехи азербайджанских спортсменов за последнее время во многих влиятельных соревнованиях. Он сообщил, что азербайджанские дзюдоисты завоевали медали в Гран-при во Франции, Австралии, Китае, Корее, Японии, Африке и на турнире "Большого шлема". Ровнаг Абдуллаев отметил, что в декабре прошлого года на высоком уровне состоялся чемпионат республики среди молодежи и взрослых, на котором участвовало рекордное число дзюдоистов.

Выразив благодарность за теплый прием, М.Визер отметил, что Азербайджан прославился во всем мире как спортивная страна. Президент İJF сказал, что надеется на дальнейшие успешные выступления азербайджанских дзюдоистов на международных соревнованиях. Он выразил уверенность в успешном проведении в Баку в мае этого года турнира "Большого шлема", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. М.Визер заявил, что на этот турнир приедут сильнейшие дзюдоисты мира.

М.Визер подчеркнул, что проведение семинара судей международной категории в январе 2017 года также поручено Баку.

Затем М.Визер вручил президенту ФДА Ровнагу Абдуллаеву специальный подарок İJF.

В конце встречи было сделано памятное фото.