Ровнаг Абдуллаев: Проведение чемпионата мира в Баку послужит большим толчком развитию дзюдо в Азербайджане

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Мы благодарны Международной федерации дзюдо (IJF) за проведение такого большого мероприятия в Баку. Это мероприятие охватывает весь мир".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

Участвующий на международном семинаре тренеров и судей IJF Ровнаг Абдуллаев отметил, что проведение подобного мероприятия в Баку послужит большим толчком развитию дзюдо в Азербайджане: "Мы постараемся продемонстрировать гостям развитие Азербайджана и дзюдо. Мы очень рады, что об изменениях относительно развития дзюдо заявляют всему мира из Азербайджана. Это большая честь для нас. Это дает толчок развитию дзюдо. В стране десятки тысяч людей занимаются дзюдо. Это показывает популярность данного вида спорта. Я верю, что мы вместе станем сильнее и сообща будем развиваться".

Р.Абдуллаев также рассказал о чемпионате мира, который состоится в 2018 году в Баку: "IJF приняла решение и идет работа над деталями. В 2018 году чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку. Это послужит большим толчком развитию дзюдо в Азербайджане. В связи с этим мы выражаем свою благодарность".