Ровнаг Абдуллаев оценил выступление азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "4 медали за два дня – отличный результат. Я поздравляю вас всех с этим событием". Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, оценивая выступление азербайджанской сборной на проходящем в столице Польше, Варшаве, чемпионате Европы.

Он отметил, что наличие одной "золотой" медали – высокий показатель: "Соревнования по 4-м из 7 весовых категорий среди мужчин завершились. В трех из них мы заработали 4 медали, в том числе одну золотую медаль. Это прекрасное достижение".

Отметим, что в первые два дня чемпионата Европы среди азербайджанских дзюдоистов Хидаят Гейдаров (73 кг) заработал золотую медаль, Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг) и Рустам Оруджев (73 кг) – бронзовые. Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами. Среди них Ушанги Кокаури (+100 кг) вступит в борьбу из 1/8 финала, Мамедали Мехдиев (90 кг), Эльмар Гасымов, Эльхан Мамедов (по 100 кг) – с 1/16 финала.