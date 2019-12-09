Россию лишили права участвовать на олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает пресс-служба WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.

Помимо этого, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).