Россиянин Нурмагомедов победил американца Примуса в титульном бою Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом на турнире Bellato 300, таким образом, проведя успешную защиту чемпионского титула в легком весе.

Российский боец Усман Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом на турнире Bellato 300, таким образом, проведя успешную защиту чемпионского титула в легком весе.

Как передает Report, поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Россиянин остается непобежденным, в его активе 18 боев в ММА, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Примус провел в своей карьере 16 поединков, а это поражение стало для него четвертым.

Усман Нурмагомедов - чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Он - родной брат непобежденного чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умара Нурмагомедова. Его двоюродный брат - бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который завершил свою профессиональную карьеру осенью 2020 года после успешно проведенной защиты титула в бою против американца Джастина Гэтжи.