​Россияне не выступят в Паралимпиаде-2016

Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), а потому российские спортсмены не смогут выступить в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен.

"Исполком МПК принял решение отстранить Паралимпийский комитет России немедленно. Это означает, что Паралимпийский комитет России теряет все свои права и полномочия в плане членства в МПК", - сказал Крейвен на пресс-конференции в воскресенье, которая транслировалась в эфире канала Россия-24 (ВГТРК).

"Паралимпийский комитет России не сможет подавать заявки российских олимпийцев на играх в Рио-де-Жанейро", - сказал президент МПК.

Он отметил, что у российской стороны есть 21 день, чтобы оспорить в суде решение МПК. Если апелляция не будет поддержана судом, то российские паралимпийцы не смогут принять участие во всех 18 видах спорта в Рио.

По его словам, на зимних Паралимпийских играх в Сочи подменялись допинг-пробы.

"Государственная система использования допинга существует в России. К сожалению, такая программа распространяется и на российский паралимпийский спорт. Антидопинговая система в России сломана, не действует и полностью компроментирована" , - сказал президент МПК.

Паралимпиада-2016 пройдет с 7 по 18 сентября в Бразилии.