Российскую легкоатлетку лишили золотой медали

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой награды Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами.

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой награды Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами.

Как сообщает Report со ссылкой на Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), Антюх признали виновной в нарушении антидопинговых правил (использование запрещенного препарата или метода).

Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Таким образом, Антюх лишится золотой медали Олимпиады 2012 года.