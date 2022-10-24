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Российскую легкоатлетку лишили золотой медали

Российскую легкоатлетку лишили золотой медали Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой награды Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами.
Индивидуальные
24 октября 2022 г. 20:55
Российскую легкоатлетку лишили золотой медали

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой награды Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами.

Как сообщает Report со ссылкой на Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), Антюх признали виновной в нарушении антидопинговых правил (использование запрещенного препарата или метода).

Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Таким образом, Антюх лишится золотой медали Олимпиады 2012 года.

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