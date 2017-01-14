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    Российский велогонщик принял гражданство Азербайджана

    Кирилл Поздняков выступает за команду Synergy Baku

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Российский велогонщик Кирилл Поздняков, выступающий за команду Synergy Baku, принял гражданство Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

    "Мы скоро анонсируем наш полный состав на сезон-2017, но у нас есть одна большая новость: Кирилл Поздняков остается в команде и принял азербайджанское гражданство", - говорится в сообщении.

    Позднякову 27 лет. Он начал карьеру в Synergy Baku в 2013 году, в 2014-2015 годах выступал за команду "Русвело". В 2016 году вернулся в азербайджанскую команду.

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