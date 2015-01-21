​Российский спортсмен получил пожизненную дисквалификацию

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований 5 российских спортсменов по спортивной ходьбе.

Как сообщает Report, трое из дисквалифицированных спортсменов - олимпийские чемпионы.

Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Сергей Бакулин отстранены от соревнований на 3 года 2 месяца, Валерий Борчин - на 8 лет, а Владимиру Канайкину грозит пожизненная дисквалификация. Данное решение было принято после трехлетнего расследования их биологических паспортов. Кроме дисквалификации, их могут лишить также медалей, завоеванных в 2009-2012 гг. Занимающиеся со спортсменами официальные представители федерации и тренера также не останутся в стороне.

Отметим, что руководитель Российской федерации атлетики Валентин Балахничев признался, что из-за их ошибки был нанесен ущерб атлетике.