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    Российский пилот потерпел аварию на Гран-при Азербайджана

    Болид влетел в ограждение

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла вторая авария.

    Как сообщает Report, управляемый пилотом Williams Сергеем Сироткиным болид влетел в ограждение и не смог продолжить участие в гонках. Его гоночная машина эвакуирована с трека.

    Отметим, что 27 апреля в первом свободном заезде в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в ограждение влетел болид пилота команды Red Bull Макса Ферстаппена. Сегодня потерпели аварию пилоты испанской команды Campos Vexatec Racing Лука Готтон и Рой Ниссани.

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