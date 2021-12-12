Российский пилот не выступит в гонке "Формулы-1" из-за коронавируса

Тест на коронавирус российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиты Мазепина дал положительный результат.

Тест на коронавирус российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиты Мазепина дал положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Хааса".

Россиянин не примет участия в финальной гонке чемпионата в Абу-Даби, которая начнется в воскресенье в 17:00 (бакинское время). На старт выйдут 19 пилотов.

"Никита чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно, но он уйдет на самоизоляцию и будет следовать рекомендациям врачей, - говорится в заявлении "Хааса". - Команда желает Никите здоровья и надеется на его возвращение в начале 2022 года, когда начнется предсезонная подготовка".

Напомним, что Мазепину 22 года, он проводит дебютный сезон в "Формуле-1".