Российский министр предложил провести Игры стран СНГ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Могут быть организованы первые в истории Игры стран Содружества независимых государств (СНГ)".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предложением министр спорта РФ Павел Колобков выступил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

П.Колобков предложил провести первые в истории Игры стран СНГ в 2020 году в Казани: "Убежден, совместная организация такого масштабного спортивного мероприятия станет наглядной демонстрацией силы спорта как уникального инструмента, способного объединять людей разных стран, культур и мировоззрений, - сказал Колобков. - Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани".

СНГ был основан 8 декабря 1991 года. Действительными членами содружества являются Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, что в 2015 году в Баку состоялись I Европейские игры. II Европейские игры пройдут 21-30 июня 2019 года в столице Беларуси - Минске.