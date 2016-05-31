Российский двукратный чемпион мира отказался от участия в олимпиаде

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Российский вольноборец Виктор Лебедев отказался от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016.

Как сообщает Report, 28-летний спортсмен принял это решение после скандала в чемпионате страны.

"Мне очень тяжело как человеку. Я все обдумал, взвесил все - я сойду с дистанции. Это дело чести, могу перетерпеть, когда засуживают. Но когда тащат внаглую, это уже невозможно претерпеть. Вряд ли я поеду на Олимпиаду", - заявил В.Лебедев.

На прошедшем в Якутске чемпионате России в четвертьфинальной схватке весовой категории до 57 кг Лебедеву противостоял дагестанец Исмаил Мусукаев. При счете 2:0 в пользу Мусукаева Лебедев вывел соперника за ковер. Судьи оценили это действие в два балла, что и стало причиной последующих разбирательств. Мусукаев на эмоциях толкнул якутского борца, в дело вмешались тренеры, затем - ОМОН.

Схватка завершилась со счетом 3:3, по дополнительным показателям судьи отдали победу Лебедеву. После 3-часового разбирательства судьи оставили победу за Лебедевым, а сборная Дагестана в полном составе сняла свою команду с турнира.

По итогам финальной схватки на первую ступень пьедестала взошли сразу два борца - Лебедев и Александр Богомоев из Бурятии. Команда Бурятии добилась пересмотра результата, судьи приняли решение вручить золотые медали двум спортсменам.

"На мой взгляд, наиболее готовы к Олимпиаде Гаджимурад Рашидов, Джамал Отарсултанов и Александр Богомоев", - сказал Лебедев.

Отметим, что Виктор Лебедев является двукратным чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы, шестикратным чемпионом России, а также победителем Европейских игр в Баку.