Российский борец лишен серебряной медали чемпионата мира

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Борец греко-римского стиля Александра Чехиркин (до 75 кг) лишен серебряной медали чемпионата мира 2017 года из-за положительной допинг-пробы.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Положительной оказалась проба, взятая на чемпионате мира в Париже. У парня была тяжелейшая травма позвоночника, был травмирован коленный сустав", - заявил Мамиашвили.

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение сократить отстранение 32-летнего российского борца греко-римского стиля. Об этом написал спортивный адвокат Артем Пацев в своем фейсбуке: "Нам удалось добиться существенного снижения санкции для спортсмена — до четырех месяцев! Александр сразу, с сегодняшнего дня, уже может тренироваться и выступать!"

Сокращение срока дисквалификации связано с тем, что Чехиркин смог убедить UWW в неумышленном употреблении допинга. При этом спортсмен признал часть своей вины. Таким образом, срок отстранения Чехиркина завершился 28 января 2018 года.

Отметим, что на чемпионате мира в столице Франции 20-25 августа прошлого года в весовой категории 75 кг Азербайджан представлял Гасан Алиев. Он в 1/16 финала проиграл японцу Шохей Ябику. Чехиркин в финале проиграл сербскому борцу Виктору Немесу.