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    CAS отклонил апелляцию паралимпийского комитета России

    Российских спортсменов окончательно отстранили от Паралимпиады

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Международный спортивный арбитраж (CAS) отклонил апелляцию российских паралимпийцев, не допустив сборную России до игр в Рио.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", CAS отклонил жалобу Паралимпийского комитета России на решение Совета Международного Паралимпийского комитета (МПК) от 7 августа.

    Отметим, 22 июля МПК открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России после получения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. 

    Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в Играх в Рио, которые пройдут в сентябре.

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