Российские и белорусские парадзюдоисты не будут допущены на чемпионат мира в Баку

Российские и белорусские парадзюдоисты не будут допущены на чемпионат мира в Баку

Российские и белорусские парадзюдоисты не примут участия в чемпионате мира в Баку.

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Российские и белорусские парадзюдоисты не примут участия в чемпионате мира в Баку. Как сообщает Report, об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета (НПК) Ильгар Рагимов на пресс-конференции, посвященной соревнованиям. Он отметил, что, согласно известному решению Международного паралимпийского комитета, этот запрет будет применяться и на соревнованиях в Азербайджане. Рагимов сказал, что вопрос о российских и белорусских спортсменах будет обсуждаться на Генеральной ассамблее организации, которая состоится в ноябре. Отметим, что чемпионат мира по парадзюдо пройдет с 7 по 9 ноября. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook