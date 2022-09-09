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Российские и белорусские парадзюдоисты не будут допущены на чемпионат мира в Баку

Российские и белорусские парадзюдоисты не будут допущены на чемпионат мира в Баку Российские и белорусские парадзюдоисты не примут участия в чемпионате мира в Баку.
Индивидуальные
9 сентября 2022 г. 13:44
Российские и белорусские парадзюдоисты не будут допущены на чемпионат мира в Баку

Российские и белорусские парадзюдоисты не примут участия в чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета (НПК) Ильгар Рагимов на пресс-конференции, посвященной соревнованиям.

Он отметил, что, согласно известному решению Международного паралимпийского комитета, этот запрет будет применяться и на соревнованиях в Азербайджане.

Рагимов сказал, что вопрос о российских и белорусских спортсменах будет обсуждаться на Генеральной ассамблее организации, которая состоится в ноябре.

Отметим, что чемпионат мира по парадзюдо пройдет с 7 по 9 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Belarus paracüdoçuları Bakıdakı dünya çempionatına buraxılmayacaq

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