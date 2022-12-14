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Российские и белорусские боксеры восстановлены в WBA

Российские и белорусские боксеры восстановлены в WBA Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила российских и белорусских спортсменов в рейтинге организации.
Индивидуальные
14 декабря 2022 г. 14:57
Российские и белорусские боксеры восстановлены в WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила российских и белорусских спортсменов в рейтинге организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Решение было принято после обсуждения всеми членами Комитета по чемпионатам и Комитета по рейтингам WBA.

"Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительств, поэтому они не имеют никакого отношения к продолжающемуся конфликту, - говорится в сообщении. - Однако было определено, что любой боксер, который высказывается в поддержку боевых действий или участвует в них, будет немедленно удален из рейтинга. Во имя спорта и карьер боксеров они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA", - говорится в заявлении.

Ранее WBA исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов, также лишила их возможности проводить поединки в титульных боях.

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Версия на английском языке Russian and Belarusian boxers return to WBA rankings

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