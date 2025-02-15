Российские батутисты, получившие нейтральный статус, поедут на Кубок мира в Баку

Получившие в пятницу нейтральный статус российские прыгуны на батуте Максим Диденко, Арина Каляндра, Александра Лямина и Сергей Финченко выступят через неделю на этапе Кубка мира в Баку.

Российские прыгуны на батуте Максим Диденко, Арина Каляндра, Александра Лямина и Сергей Финченко, получившие в пятницу нейтральный статус, выступят через неделю на этапе Кубка мира в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

Баку 22-23 февраля примет первый в 2025 году этап Кубка мира по прыжкам на батуте.

"После того как вчера Диденко, Каляндра, Лямина и Финченко получили нейтральный статус, наше представительство на этапе Кубка мира в Баку возрастет в два раза: с четырех до восьми человек. Мы подавали предварительные заявки для участия в бакинском этапе на этих спортсменов еще до того, как они получили нейтральные статусы. Поэтому в этом вопросе у нас все в полном порядке, сейчас мы приступаем к оформлению документов для их выезда на соревнования", - рассказал Рыжков.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой организации только при условии получения нейтрального статуса.