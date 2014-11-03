Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Российская волейбольная команда "Уралочка" приехала в Азербайджан. Главный тренер команды в своем интервью Report сказал, что целью визита является участие в тренировочных сборах и проведение проверочных игр с местными командами. Николай Карпов отметил, что между командами России и Азербайджана существует множество различий и, что нет надобности их сравнивать. "В 4 различных лигах России в целом принимают участие 70 команд. Поэтому волейбол двух стран нельзя сравнивать." Бурную жестикуляцию во время игр и повышение голоса на своих подопечных тренер объясняет эмоциональностью присущего ему характера.