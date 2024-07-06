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Российская федерация борьбы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Российская федерация борьбы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже Российские борцы не будут участвовать в соревнованиях 5-11 августа на Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
6 июля 2024 г. 16:04
Российская федерация борьбы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Российские борцы не будут участвовать в соревнованиях 5-11 августа на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об это сообщает в субботу Федерация спортивной борьбы России.

В федерации заявили, что российские спортсмены сумели завоевать 16 олимпийских лицензий из 18 возможных, но Международный олимпийский комитет не допустил к участию титулованных борцов Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусу Евлоева и других лидеров сборной России.

"В связи с этим, исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению - отказаться от участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении федерации.

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