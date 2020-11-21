Российская экс-чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете

Российская экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал в самолете, отказавшись надеть маску.

Российская экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал в самолете, отказавшись надеть маску.

Как сообщает Report, бывшая спортсменка выложила видео в Instagram, сопроводив его следующими словами:

"Сейчас люди злые в эпидемию? Или я девочка-скандал? Пришла, никого не трогая, вовремя. Самолет "Аэрофлота" опоздал. Маску сходу как никогда, а как пить воду или шампанское? Да, я такая, как есть! А вот стюардесса по имени не Жанна даже, но решила, что она главная. Типа борт ее, и всем надо настроение испортить сходу, неважно, в бизнесе ты или в экономе. Моя мечта была в детстве стать стюардессой, но, когда я встречаю таких не в адеквате "очаровашек", провоцирующих целенаправленно скандал! Такое чувство, всех набрали в "Аэрофлот" по объявлению! Виталий, при всем уважении, сделай ревизию, иначе точно будет скандал! Это не впервые! Держу себя в руках!".