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Российcкий боец лишился пояса UFC за запрещенный прием 

Российcкий боец лишился пояса UFC за запрещенный прием  Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян дисквалифицирован по итогам поединка с американцем Алджемэйном Стерлингом
Индивидуальные
7 марта 2021 г. 09:44
Российcкий боец лишился пояса UFC за запрещенный прием 

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян дисквалифицирован по итогам поединка с американцем Алджемэйном Стерлингом.

Как передает Report, поединок проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ян защищал пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

В четвертом раунде россиянин нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом. Рефери остановил бой и принял решение дисквалифицировать Яна.

Ян нанес удар коленом в голову сопернику, когда Стерлинг не стоял на ногах. Согласно правилам UFC данный прием является запрещенным.

Ян упустил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе и потерпел первое поражение под эгидой организации.

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