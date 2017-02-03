Роналду в прошлом году заработал больше Месси

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Как сообщает Report, в рейтинге зарплаты, бонусы и доходы от рекламы спортсменов в 2016 году.

В нем лидирует форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду - 88 млн долларов, 56 млн долларов из них футболист заработал в клубе, 32 млн долларов - от рекламы.

Второе место занимает нападающий "Барселоны" Лионель Месси, заработавший 81,4 млн долларов (53,4 + 28). Тройку замыкает баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс - 77,2 млн долларов (23,2 + 54).