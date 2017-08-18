Роналду: потрясен новостями из Барселоны, мои соболезнования

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта в Барселоне.

Как передает Report, об этом сообщает "Р-Спорт".

"Потрясен новостями из Барселоны. Мои соболезнования семьям и друзьям жертв трагедии", - написал португалец в твиттере.

17 августа в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Погибли 13 человек, больше 100 пострадали.