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    Роналду: потрясен новостями из Барселоны, мои соболезнования

    Нападающий Реала выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта в Барселоне.

    Как передает Report, об этом сообщает "Р-Спорт".

    "Потрясен новостями из Барселоны. Мои соболезнования семьям и друзьям жертв трагедии", - написал португалец в твиттере.

    17 августа в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Погибли 13 человек, больше 100 пострадали.

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