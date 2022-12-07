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Роналду о переходе в саудовский клуб с контрактом в €200 млн

Роналду о переходе в саудовский клуб с контрактом в €200 млн Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии "Аль Наср".
Индивидуальные
7 декабря 2022 г. 05:17
Роналду о переходе в саудовский клуб с контрактом в €200 млн

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии "Аль Наср".

Как передает Report, комментарий Роналду приводит португальское издание Record.

"Нет, это неправда", - ответил он на вопрос о контракте с "Аль-Насром".

Роналду после расторжения контракта с английским "Манчестер Юнайтед" пребывает в статусе свободного агента. Ранее испанская газета Marca сообщила, что португальский нападающий согласовал контракт с "Аль-Насром", а переход состоится 1 января. Общая сумма выплат по контракту на 2,5 сезона с учетом рекламных соглашений достигала бы 200 млн евро, что делало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu Səudiyyə klubuna keçdiyinə dair yayılan şaiyələrə aydınlıq gətirib

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