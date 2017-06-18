Ромен Грожан: Выступать в Баку на машинах нового поколения будет очень интересно

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Баку, передает Report.

«Этап будет интересным. На одних участках трассы возникнут определенные сложности за рулем более широких машин, на других атаковать станет еще приятнее. Максимальная скорость на прямых несколько снизится. Думаю, выступать в Баку на машинах нового поколения – с поздним торможением и желанием сохранить максимум скорости в поворотах – будет очень интересно, как и в узких скоростных поворотах, окруженных стенами.

Первая часть трассы включает длинные прямые и серьезные торможения перед 90-градусными поворотами. Не самый интересный отрезок, но там можно обгонять. Потом характер трассы меняется. Вокруг крепости трасса поднимается в гору – там очень скоростной участок, а в двух последних поворотах она идет под уклон перед длинной прямой. Словно две разных трассы в одной», - приводит слова Грожана F1news.ru.