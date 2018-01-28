Роджер Федерер в шестой раз выиграл Australian Open

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в финале Федерер обыграл хорвата Марина Чилича, посеянного на турнире под шестым номером. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Решающий матч продолжался 3 часа 6 минут.

Для 36-летнего Федерера этот титул стал шестым на Australian Open и 96-м - в карьере. Всего в активе швейцарца теперь 20 побед на турнирах серии Большого шлема.

Федерер и Чилич второй раз встречались в финале турниров серии Большого шлема. В 2017 году Федерер победил Чилича в финале Уимблдона.