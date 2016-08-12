Рио-2016: Переживания и радость семьи Эльмара Гасымова - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сотрудник Report наблюдал за полуфинальным и финальным выступлениями азербайджанского дзюдоиста Эльмара Гасымова на Летних олимпийских играх вместе с его семьей.

Члены семьи Э.Гасымова - отец Ильгар Гасымов, мать Шаргия Гасымова, брат Эльдар Гасымов, двоюродная сестра Джамиля Гасымова и другие родственники, друзья с большой радостью встретили его выход в полуфинал и финал.

Report представляет фоторепортаж, отражающий переживания и радость членов семьи дзюдоиста.

Напомним, что Э.Гасымов в весовой категории 100 кг проиграл в финале и стал обладателем серебряной медали.

Естественно, за соревнованиями в Бразилии семья спортсмена так же, как и все азербайджанцы, наблюдала с большим интересом и волнением.

Ильгар Гасымов поделился своей радостью, несмотря на волнение после того, как его сын вышел в финал: "Вся семья верила, что Эльмар будет бороться до последнего. Мы также верим, что он поднимет наш флаг и прозвучит наш гимн. Мы рады, что эта победа радует азербайджанский народ, нас и каждого".

На телефон отца спортсмена не прекращаясь поступали звонки с поздравлениями. Первый звонок поступил от параолимпийского чемпиона Ильхама Закиева. Звонили также из Федерации дзюдо Азербайджана, Национального олимпийского комитета, друзья и родственники.

Фото: Фири Салим/ ИА REPORT