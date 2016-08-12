Рио-2016: Азербайджанские греко-римские борцы завершили подготовку

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Греко-римские борцы завершили последнюю подготовку к соревнованиям на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, в сборную под руководством главного тренера Джамшида Хейрабади, старшего тренера Нураддина Раджабова и тренера Акифа Алиева вошли Ровшан Байрамов (59 кг), Расул Чунаев (66 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Салман Тахмасиби (85 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

Согласно программе, в первый день соревнований по борьбе выступят спортсмены в весовых категориях 59 и 75 кг, 15 августа - 85 и 130 кг, днем позже - 66 и 98 кг.

Отметим, что соревнования по греко-римской борьбе пройдут 14-16 августа.