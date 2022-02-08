Repubblica: представитель Италии может возглавить НАТО

Представитель Италии считается фаворитом на пост генерального секретаря НАТО после завершения пребывания на этом посту Йенса Столтенберга, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Как пишет газета
Как отмечает издание, Испания и Португалия не могут считаться конкурентами, поскольку представители этих стран уже занимают важные посты в международной политической иерархии - испанец Жозеп Боррель - Верховный представитель ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН.
При этом la Repubblica указывает, что итальянское правительство пока не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде. По негласной традиции на посту генсека НАТО приветствуются бывшие премьер-министры. Но экс-премьеры Италии Энрико Летта и Паоло Джентилони не могут быть выдвинуты.
Первый возглавляет Демократическую партию, которая должна быть реорганизована и заявляет о серьезных политических амбициях на парламентских выборов в следующем году. Номинировать Джентилони, нынешнего еврокомиссара по экономике, Риму не выгодно, поскольку его преемник в Еврокомиссии может относиться менее лояльно к Италии, получающей существенную финансовую помощь из европейских фондов. Маттео Ренци неоднократно заявлял, что не подходит для роли генсека НАТО. Газета отмечает, что от крупной страны приемлема и кандидатура министра.
Среди вероятных претендентов называют экс-главу МИД и бывшего Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини, экс-министра обороны Роберту Пинотти и нынешнего министра обороны Лоренцо Гуерини.