Информагентство Report удостоено награды "Медиа-структура года" - ФОТО

Сегодня в "Bulvar otel" состоялась церемония награждения "Zirve Awards" международных спортивных клубов "Зирвя".

Как сообщает Report, на мероприятии коснулись достигнутых в спорте успехов, проведенных клубом мероприятий и достижений.

После состоялась церемония награждения. Среди удостоенных наград есть также Информационное агентство Report. Агентство удостоено награды "Медиа-структура года".

В заключение объявили о проведении предстоящих VIII Международных детских игр "Зирвя" в Астаре. По этому случаю переходящий флаг был передан представителям "Зирвя Астара".