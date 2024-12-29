АСЖА признала Report лучшим общественно-политическим сайтом Азербайджана в 2024 году

Report признан лучшим общественно-политическим сайтом Азербайджана в 2024 году

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (АСЖА) объявила победителей 2024 года.

По результатам опроса среди медиа, спортивных болельщиков и экспертов Азербайджана, информационное агентство Report было признано лучшим общественно-политическим сайтом, освещавшим спортивные события года.

АСЖА является членом Международной ассоциации спортивной прессы и Европейского союза спортивной прессы, а также официальным представителем этих организаций в Азербайджане. Ассоциация ежегодно определяет лучших в различных номинациях, связанных со спортивной журналистикой и освещением спортивных событий в стране.

Лауреаты спорта 2024 года

Спортивный деятель года - Рашад Расуллу, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана

Спортсмены года среди мужчин:

Хидаят Гейдаров (дзюдо)

Зелим Коцоев (дзюдо)

Хасрат Джафаров (греко-римская борьба)

Спортсменки года среди женщин:

Ламия Валиева (паралимпийская легкая атлетика)

Ульвия Фаталиева (шахматы)

Жаля Алиева (борьба)

Спортивный журналист года - Герай Гиясов, "Real TV"

Спортивный влогер года - Орхан Субхан

Телеведущий года - Аида Алиева, "CBC Sport"

Фоторепортер года - Эльшан Агаларов, "Халг газети"

Тренер года - Ричард Траутман, главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо

Судья года - Асиф Ширалиев (борьба)

Федерация года - Федерация дзюдо Азербайджана

Информационное агентство года - Азертадж

Телеканал года - Общественное телевидение

Газета года - "Олимпийский мир"

Сайт года:

Спортивный - Fanat.az

Общественно-политический – агентство Report.

Стоит отметить, что в 2024 году азербайджанские спортсмены завоевали 1718 медалей на Олимпийских играх, континентальных и мировых чемпионатах и других престижных международных турнирах. Это новый рекордный показатель в истории азербайджанского спорта. Из завоеванных медалей 666 - золотые, 465 - серебряные и 587 - бронзовые. В олимпийских видах спорта завоевано 827 медалей, в неолимпийских - 854, в паралимпийских - 37. В течение года было обеспечено участие азербайджанских спортсменов в 266 международных соревнованиях.