АСЖА признала Report лучшим общественно-политическим сайтом Азербайджана в 2024 году

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (АСЖА) объявила победителей 2024 года.
По результатам опроса среди медиа, спортивных болельщиков и экспертов Азербайджана, информационное агентство Report было признано лучшим общественно-политическим сайтом, освещавшим спортивные события года.
АСЖА является членом Международной ассоциации спортивной прессы и Европейского союза спортивной прессы, а также официальным представителем этих организаций в Азербайджане. Ассоциация ежегодно определяет лучших в различных номинациях, связанных со спортивной журналистикой и освещением спортивных событий в стране.
Лауреаты спорта 2024 года
Спортивный деятель года - Рашад Расуллу, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана
Спортсмены года среди мужчин:
Хидаят Гейдаров (дзюдо)
Зелим Коцоев (дзюдо)
Хасрат Джафаров (греко-римская борьба)
Спортсменки года среди женщин:
Ламия Валиева (паралимпийская легкая атлетика)
Ульвия Фаталиева (шахматы)
Жаля Алиева (борьба)
Спортивный журналист года - Герай Гиясов, "Real TV"
Спортивный влогер года - Орхан Субхан
Телеведущий года - Аида Алиева, "CBC Sport"
Фоторепортер года - Эльшан Агаларов, "Халг газети"
Тренер года - Ричард Траутман, главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо
Судья года - Асиф Ширалиев (борьба)
Федерация года - Федерация дзюдо Азербайджана
Информационное агентство года - Азертадж
Телеканал года - Общественное телевидение
Газета года - "Олимпийский мир"
Сайт года:
Спортивный - Fanat.az
Общественно-политический – агентство Report.
Стоит отметить, что в 2024 году азербайджанские спортсмены завоевали 1718 медалей на Олимпийских играх, континентальных и мировых чемпионатах и других престижных международных турнирах. Это новый рекордный показатель в истории азербайджанского спорта. Из завоеванных медалей 666 - золотые, 465 - серебряные и 587 - бронзовые. В олимпийских видах спорта завоевано 827 медалей, в неолимпийских - 854, в паралимпийских - 37. В течение года было обеспечено участие азербайджанских спортсменов в 266 международных соревнованиях.