Report награжден в связи с Исламиадой

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете (НОК) в рамках проекта "Дни побед" ("Zəfər günləri") состоялась церемония награждения представителей СМИ, осветивших встречи со спортсменами, завоевавшими медали на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии вице-президент НОК и в то же время Спортивной федерации исламской солидарности Чингиз Гусейнзаде заявил, что Исламиада запомнилась высокой организацией и победой Азербайджана в соревнованиях по завоеванию медалей.

По его словам, завоевав в общей сложности 162 медали, Азербайджан доказал, что считается самой основной спортивной страной в исламском мире.

Ч.Гусейнзаде сказал, что заложенный во время I Европейских игр проект "Дни побед" был продолжен ими и при Исламиаде: "Мы ежедневно приглашали завоевавших медали спортсменов в НОК и награждали. В освещении "Дней побед", являющегося совместным проектом с Lider TV, активное участие приняли и СМИ. Выражаем каждому из них признательность".

Затем Ч.Гусейнзаде и заместитель генерального секретаря НОК Азер Алиев вручили премии.

Информационное агентство Report было награждено в номинации "Лучшее информационное агентство", осветившее "Дни побед".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности прошли в Баку 12 – 22 мая.