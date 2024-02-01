Рейтинг ФИДЕ: Теймур Раджабов поднялся на две строчки в рейтинге ФИДЕ

Рейтинг ФИДЕ: Теймур Раджабов поднялся на две строчки в рейтинге ФИДЕ

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поднялся на две строчки и занял 25-е место (2723 очков) в рейтинг-листе Международной шахматной федерация (ФИДЕ) на февраль.

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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поднялся на две строчки и занял 25-е место (2723 очков) в рейтинг-листе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на февраль. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ, гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в свою очередь опустился на две строчки и занял 26-е место (2723). Рауф Мамедов (2651) занял 88-е место, а Ниджат Абасов (2641) - 96-е. Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2830), второе и третьи места заняли представители США - Фабиано Каруана (2804) и Хикару Накамура (2788). Среди женщин-шахматисток из Азербайджана – Гюнай Мамедзаде (2449) сохранила 26-е место, Ульвия Фаталиева (2384) заняла 65-е место, Говхар Бейдуллаева (2374) - 76-е, Гульнар Мамедова (2351) - 100-е. Первое место в рейтинге женщин-шахматисток занимает Хоу Ифань (Китай, 2632), второе - Ю Веньюн (Китай, 2559), а третье - Хампи Конеру (Индия, 2554). Подпишитесь на наш Telegram канал