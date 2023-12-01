Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедьяров опустился на 26-ую строчку, Теймур Раджабов - на 27-ю

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала декабрьский рейтинг.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала декабрьский рейтинг.

Как сообщает Report, Теймур Раджабов опустился с 14 на 27 строчку, а Шахрияр Мамедьяров (оба по 2723 очка) с 16 на 26 строчку.

Рауф Мамедов (2651) поднялся на 9 строчек и занял 90-е место, а Ниджат Абасов, занявший на чемпионате мира в Баку 4-е место, опустился с 53-ей на 98-ую строчку.

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2829) - победитель прошлого чемпионата мира. Представитель США Фабиано Каруана (2795) занял второе место. Замыкает тройку лидеров еще один гроссмейстер из США Хикару Накамура (2788).

Среди женщин-шахматисток из Азербайджана - Гюнай Мамедзаде (2449) занимает 27-е место, Ульвия Фаталиева (2384) - 67-е, Говхар Бейдуллаева (2374) - 77-е, Ханым Баладжаева - 98-е, Гюльнар Мамедова (обе - 2350) - 99-е.

Первое место в рейтинге женщин-шахматисток занимает Хоу Ифань (Китай, 2632), 2 -ое - Ю Веньюн (Китай, 2560), а 3-е место - Хампи Конеру (Индия, 2554).