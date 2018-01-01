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    Рейтинг ФИДЕ. Шахрияр Мамедьяров завершил год на третьем месте

    Магнус Карлсен занял первое место

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров завершил 2017 года на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

    Как передает Report, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает первое место.

    Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года

    1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834

    2. Фабиано Каруана (США) – 2811

    3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804

    4. Левон Аронян (Армения) – 2797

    5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793

    6. Уэсли Со (США) – 2792

    7. Владимир Крамник (Россия) – 2787

    8. Хикару Накамура (США) – 2781

    9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769

    10. Петр Свидлер (Россия) – 2768

    11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2767

    12. Александр Грищук (Россия) – 2767...

    14. Сергей Карякин (Россия) – 2753...

    16. Ян Непомнящий (Россия) – 2751

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