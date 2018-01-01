Рейтинг ФИДЕ. Шахрияр Мамедьяров завершил год на третьем месте

1 января, 2018 15:29

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров завершил 2017 года на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Как передает Report, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает первое место. Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года 1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834 2. Фабиано Каруана (США) – 2811 3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804 4. Левон Аронян (Армения) – 2797 5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793 6. Уэсли Со (США) – 2792 7. Владимир Крамник (Россия) – 2787 8. Хикару Накамура (США) – 2781 9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769 10. Петр Свидлер (Россия) – 2768 11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2767 12. Александр Грищук (Россия) – 2767... 14. Сергей Карякин (Россия) – 2753... 16. Ян Непомнящий (Россия) – 2751