Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров опустился на 3 строчки

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала июньский рейтинг.

Как передаёт Report со ссылкой на официальный сайт организации, позиция азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова ухудшилась на три строчки по сравнению с прошлым месяцем. В данный момент 33-летний азербайджанский шахматист с 2774 очками находится на 8-м месте и отстаёт от лидера Магнуса Карлсена на 101 очко.

Теймур Раджабов же смог сохранить свою позицию. В данный момент с 2759 очками он занимает 12-е место. Положение Аркадия Найдича также осталось неизменным - 2681 очко и 58-е место. Гадир Гусейнов с 2654 очками остался на 97-м месте.

В женском рейтинге Гюнай Мамедзаде с 2427 очками занимает 40-е место. Ханым Баладжаева, занимавшая в прошлом месяце 92-е место, покинула 100-ку.