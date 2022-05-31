Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров ухудшил свои позиции

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.

Как передает Report, по данным официального сайта ФИДЕ, ни один представитель Азербайджана не вошел в топ-10.

Шахрияр Мамедъяров опустился на 7 строк и занял 14-е место с 2 751 баллом, а Теймур Раджабов с 2 753 очками сохранил свою позицию на 13-м месте.

Возглавляет рейтинг по-прежнему норвежский чемпион мира Магнус Карлсен с 2 864 очками. Второе место занял Дин Лирен из Китая с 2 806 баллами, а замыкает "тройку" Алиреза Фирузджани из Франции (2 793).