Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров ухудшил свои позиции

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.
Как передает Report, по данным официального сайта ФИДЕ, ни один представитель Азербайджана не вошел в топ-10.
Шахрияр Мамедъяров опустился на 7 строк и занял 14-е место с 2 751 баллом, а Теймур Раджабов с 2 753 очками сохранил свою позицию на 13-м месте.
Возглавляет рейтинг по-прежнему норвежский чемпион мира Магнус Карлсен с 2 864 очками. Второе место занял Дин Лирен из Китая с 2 806 баллами, а замыкает "тройку" Алиреза Фирузджани из Франции (2 793).