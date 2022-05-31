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Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров ухудшил свои позиции

Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров ухудшил свои позиции Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.
Индивидуальные
31 мая 2022 г. 21:40
Рейтинг ФИДЕ: Мамедъяров ухудшил свои позиции

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.

Как передает Report, по данным официального сайта ФИДЕ, ни один представитель Азербайджана не вошел в топ-10.

Шахрияр Мамедъяров опустился на 7 строк и занял 14-е место с 2 751 баллом, а Теймур Раджабов с 2 753 очками сохранил свою позицию на 13-м месте.

Возглавляет рейтинг по-прежнему норвежский чемпион мира Магнус Карлсен с 2 864 очками. Второе место занял Дин Лирен из Китая с 2 806 баллами, а замыкает "тройку" Алиреза Фирузджани из Франции (2 793).

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Версия на азербайджанском языке FIDE reytinqi: Məmmədyarov geriləyib, Rəcəbov mövqeyini qoruyub

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