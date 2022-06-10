Рейтинг азербайджанских спортсменов на июнь

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта на июнь 2022 года.
Как сообщает Report, команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла первое место с 255 очками.
На втором месте стрелок Руслан Лунев - 220 очков, на третьем - художественная гимнастка Зохра Агамирова - 170 очков.
Рейтинговые очки рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования по видам делятся на 5 категорий в соответствии с рейтингом, и очки начисляются в соответствии с занятыми местами на этих соревнованиях.