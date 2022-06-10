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Рейтинг азербайджанских спортсменов на июнь

Рейтинг азербайджанских спортсменов на июнь Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта на июнь 2022 года.
Индивидуальные
10 июня 2022 г. 11:19
Рейтинг азербайджанских спортсменов на июнь

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта на июнь 2022 года.

Как сообщает Report, команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла первое место с 255 очками.

На втором месте стрелок Руслан Лунев - 220 очков, на третьем - художественная гимнастка Зохра Агамирова - 170 очков.

Рейтинговые очки рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования по видам делятся на 5 категорий в соответствии с рейтингом, и очки начисляются в соответствии с занятыми местами на этих соревнованиях.

https://mys.gov.az/uploaded/uploaded/reytinq_iyun_2020_qisa.pdf

https://mys.gov.az/uploaded/uploaded/reytinq_iyun-2020_genish.pdf

https://mys.gov.az/uploaded/uploaded/reytinq_xal_hesablama_cdvli.pdf

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Версия на азербайджанском языке İyun ayı üçün Azərbaycan idmançılarının reytinq cədvəli açıqlanıb

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